San Cipriano d’Aversa, forte la vicinanza della comunità per la scomparsa della piccola Raffaella. Per ricordarla, una fiaccolata organizzata per oggi alle 16,30

San Cipriano d’Aversa. Raggiungerà la dimora della piccola Raffaella Noviello, la bimba di appena tre anni che un malore ha strappato all’affetto dei suoi cari, la fiaccolata organizzata per ricordarla. Partirà oggi alle 16,30 dalla sua scuola, la ‘Cartoonlandia’ di San Cipriano d’Aversa. “Vi invitiamo a partecipare bambini ed adulti”. Così le maestre, provate dall’immenso dolore che ha colpito tutta la comunità cittadina.

“Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia Noviello per la drammatica e improvvisa perdita della piccola Raffaella. Una tragedia che ci lascia sgomenti e a cui partecipa tutta la comunità cittadina”, ha detto il sindaco Vincenzo Caterino.

Anche dalla Parrocchia Maria Santissima Annunziata giunge un messaggio di cordoglio dalla forte partecipazione al comune sentire per un lutto che può trovare solo nella preghiera, la forza per essere elaborato, guardando alla speranza di ricongiungerci a chi abbiamo tanto amato: “Il nostro paese è stato colpito da un grave lutto che ci ha lasciati sgomenti. La piccola Raffaella è volata in paradiso e siamo molto costernati per la sua mancanza. Non servono parole ma solo preghiere, soprattutto per la famiglia. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di rinviare l’inaugurazione del progetto “Giorni di Speranza” per ragazzi con abilità speciali prevista per l’8 dicembre. Lasciamo spazio all’intimità della preghiera in questo momento così delicato e difficile per San Cipriano d’Aversa. Piccolo angelo, da lassù prega per la tua famiglia e anche per tutti noi. Il Signore che ha vinto la morte un giorno ci farà riabbracciare tutti per non separarci mai più. Arrivederci ad una vita migliore piccola Raffaella”.