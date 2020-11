San Felice a Cancello/ Armando Ferrara premiato dal Ministero per l’innovazione tecnologica

Dopo la sconvolgente femminicidio di ieri, oggi arriva da San Felice a Cancello una bella notizia.

La buona nuova ha come protagonista Armando Ferrara, il neolaureato ventiquattrenne premiato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e per la digitalizzazione per la sua tesi sul sul Blockchain.

Il giovane, vincitore quindi della miglior tesi dell’anno, può vantare di aver raggiunto un risultato davvero eccellente se si considera che su tutto il territorio nazionale vengono scelti solo tre vincitori.

Oltre al premio di 500 euro il giovane dottore ha ricevuto anche l’offerta di collaborare come ricercatore per il ministero dell’innovazione e sviluppo MID, con un contratto a tempo indeterminato e finanziato dallo Stato italiano.

Solitamente la premiazione avviene ufficialmente nel corso di una cerimonia durante la quale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, premia direttamente i tre vincitori, ma quest’anno, a causa del covid la cerimonia non ci sarà.

In ogni caso, è prevista una telefonata con la quale lo stesso Presidente potrà congratularsi con i vincitori.

Dopo aver conseguito, lo scorso 29 settembre, la sua Laurea magistrale in Scienze Informatiche, con la votazione di 110 e lode presso l’Unisa, il dottor Armando Ferrara è attualmente già impegnato professionalmente a Zurigo presso il colosso Huawey.

