SAN FELICE A CANCELLO – ARRESTATE DUE DONNE PER SPACCIO DI STUPEFACENTI

Caserta, 20 luglio 2022 – La Polizia di Stato di Caserta, nella mattinata di ieri, ha tratto in arresto due donne, una 47enne ed una 22enne, dimoranti in San Felice a Cancello, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

In particolare, personale del gli Agenti del Commissariato di P.S di Maddaloni, al culmine di mirata attività investigativa, ha rinvenuto nell’abitazione delle medesime sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di gr. 1,607 di cocaina ed ancora cannabis per un peso di gr. 127,38.

Alla luce delle risultanze acquisite, le predette, sono state tratte in arresto e poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione di p.g., da ultimo condotta, è il frutto della costante attenzione investigativa da parte della Questura di Caserta per contrastare il fenomeno del traffico degli stupefacenti.