San Felice a Cancello: consigliera positiva al covid 19

San Felice a Cancello – Riscontrata un’altra positività al covid 19 nel comune di San Felice a Cancello, si tratta di una consigliera comunale, Stefania Perrotta.

È stata lei stessa ad annunciarlo dopo aver avuto l’esito del tampone a cui si è sottoposta “dopo essere venuta a contatto diretto con un positivo”. La Perrotta sottolinea ,altresì,con altre dichiarazioni che “al momento non ho alcun sintomo, sto bene. La mia preoccupazione più grande era comunicare a coloro che mi avevano visto nei giorni precedenti” la sua positività per potersi sottoporre in tempi brevi al tampone e verificare se si sia stati contagiati o meno”.