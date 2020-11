San Felice a Cancello, COVID 19/ALTRI DUE MORTI NEL CASERTANO

Caserta – San Felice a Cancello, cittadina della provincia di Caserta, piange un’altra vittima del Coronavirus. E’ deceduta, infatti, nel pomeriggio di ieri una donna di 84 anni che era ricoverata presso l’ospedale ‘San Pio’ di Benevento.

La comunità è in lutto anche per la morte di Giacomo Marcello, risultato positivo al Coronavirus. Aveva 66 anni e nella tarda serata di martedì è deceduto in ospedale, dove era stato ricoverato. L’uomo era affetto da un brutto male e il Covid-19 ha purtroppo contribuito in maniera rilevante alla morte.

Il 66enne, molto conosciuto in città, lavorava come collaboratore scolastico all’istituto comprensivo ‘Francesco Gesuè’, dove era molto apprezzato sia dagli studenti che dai colleghi e dal personale docente. Proprio sui canali social della scuola è comparso un messaggio in ricordo di Giacomo: “La Ds, Teresa Mauro, i Docenti ed il personale Ata partecipano al dolore della famiglia Marcello per la perdita del caro Giacomo, collaboratore scolastico. Resteranno memorabili – si legge nel post – l’amore che nutriva per gli alunni del plesso ‘Don Milani’ e la disponibilità che assicurava alla scuola ed ai colleghi. Mancherà davvero tanto”.