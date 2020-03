San Felice a Cancello. L’ANFI organizza il III Trail san Michele

Sembra ieri che si è concluso il II Trail San Michele e già si pensa alla terza edizione. Ed in questo periodo in cui non si può fare altro che progettare il futuro, in attesa che passi questa fase critica, si ha più tempo per raccogliere le idee e programmare, fiduciosi e speranzosi.

A tal fine qualche giorno fa il sindaco di san Felice a Cancello Giovanni Ferrara si è incontrato con il Presidente dell’ ANFI di Maddaloni Giuseppe Farina. Motivo dell’incontro la consegna al Sindaco della foto in formato poster del Santuario di san Michele a Palombara.

Nell ‘occasione si è ufficializzato che per la prossima edizione del Trail San Michele sarà proprio l’ANFI di Maddaloni l’associazione promotrice dell’evento. Chiaramente collaboreranno le associazione podistiche presenti già in passato e non mancherà il patrocinio del comune di San Felice a Cancello. In questa edizione i beneficiari saranno i ragazzi dell’ AIPD – Associazione Italiana Persone Down. La data del Trail è stata stabilita per domenica 27 settembre 2020.