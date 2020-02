San Felice a Cancello. Sabato un nuovo incontro verso Rifiuti Zero

Serata interessantissima quella organizzata per sabato 15 febbraio nella scuola media di Cancello Scalo nell’ambito del progetto Verso Rifiuti Zero. Il quarto seminario, alle ore 17.30 sarà con Rossano Ercolini, premio Goldman per l’ambiente, grande divulgatore della strategia Rifiuti Zero, la soluzione al grave dramma della cattiva gestione dei rifiuti urbani che speriamo possa essere applicata presto anche nel nostro comune.

Rifiuti Zero significa rispetto per l’ambiente, risparmio ecomonico e creazione di nuovi posti di lavoro.

“Riprendiamoci la nostra bella terra da troppo tempo maltrattata proponendo e realizzando progetti intelligenti. Sabato cerchiamo di essere in tanti, muoviamoci tutti, informiamoci, non aspettiamo che il cambiamento lo effettuino gli altri. Sentiamoci partecipi e responsabili.

Con volontà ed impegno si può fare” queste le parole di Enzo Gagliardi tra i promotori dell’iniziativa.



Rossano Ercolino: Toscano, maestro elementare, è ideatore e responsabile del progetto «Passi concreti verso Rifiuti Zero». Si occupa attivamente di gestione dei rifiuti da 34 anni, in particolare il suo impegno è andato alla divulgazione dei rischi ambientali derivanti dagli inceneritori e a promuovere lo stile di vita a spreco zero. Per queste sue battaglie ha ricevuto nel 2013 il prestigioso Goldman Environmental Prize, il Nobel alternativo per l’ambiente, è stato ospite del presidente Obama e ha conquistato fama mondiale. Attualmente è presidente del Centro di Ricerca Rifiuti Zero e dell’associazione Zero Waste Europe. Presiede anche l’associazione Diritto al Futuro, ed è tra i principali fondatori della Rete Nazionale Rifiuti Zero. Oltre a numerosi articoli sull’argomento, ha pubblicato nel 2014 “Non bruciamo il futuro”.