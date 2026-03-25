SAN LEUCIO, 250 anni di utopia reale

A due secoli e mezzo dalla sua fondazione, San Leucio si prepara a vivere una giornata dal forte valore simbolico, capace di unire la memoria storica a una riflessione sul futuro. Nel Complesso Monumentale del Belvedere la ricorrenza dei 250 anni della Real Colonia si trasformerà domani 25 marzo alle ore 10,30 in un momento di respiro internazionale, in cui un’esperienza sociale d’avanguardia tornerà a interrogare il presente con sorprendente attualità.

La celebrazione, organizzata dalla Fondazione Orizzonti, restituirà centralità a un modello nato nel 1776 per volontà di Ferdinando IV di Borbone, che seppe coniugare sviluppo produttivo e diritti, anticipando temi oggi cruciali come la parità di genere, l’istruzione obbligatoria e la tutela della salute. Non solo manifattura d’eccellenza, ma un vero laboratorio di civiltà regolato dal “Codice Leuciano”, esempio di umanesimo produttivo fondato sulla dignità del lavoro e della persona, capace di anticipare molte delle conquiste del welfare attuale.

La mattinata avrà inizio alle 10.30 sotto la guida del professore Antonio Tisci, con i saluti istituzionali della commissaria straordinaria al Comune di Caserta Antonella Scolamiero, della prefetta Lucia Volpe e del presidente della Fondazione Orizzonti Giuseppe Menniti.

Alle 10.50 sarà lo storico e saggista Paolo Mieli ad aprire il dibattito con la sua prolusione, coordinando gli interventi del rettore dell’Università “Luigi Vanvitelli” Giovanni Francesco Nicoletti, della direttrice della Reggia Tiziana Maffei e del soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento Mariano Nuzzo.

Il momento di massima solennità è previsto per le 11.30, quando il sito Patrimonio dell’Umanità accoglierà Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie e la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Giuseppina Castiello in un ideale incontro tra radici dinastiche e istituzioni contemporanee. In questa cornice saranno condivisi anche i messaggi del ministro delle Imprese e del Made In Italy Adolfo Urso e della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Maria Roccella.

Alle 12, con il segmento “Arte, memoria e visione” introdotto dallo storico Tommaso Tartaglione, l’evento raggiungerà uno dei suoi momenti più intensi. Il dialogo tra il critico d’arte Enzo Battarra e l’artista fotografo Antonio Biasiucci darà vita a una riflessione profonda sull’identità del luogo, culminando nella presentazione in anteprima del progetto visivo “ID – San Leucio”, indagine tecnica e antropologica sulla contemporaneità del sito.

La celebrazione proseguirà rendendo omaggio alle grandi famiglie della tradizione serica, protagoniste della storia produttiva della Colonia, che riceveranno targhe commemorative per il loro contributo, capace di portare i tessuti di San Leucio nei palazzi istituzionali di tutto il mondo.

Sarà inoltre presentato il progetto “Amici di San Leucio”, pensato per costruire una rete internazionale dedicata alla tutela e valorizzazione del sito Unesco.

Alle 12.45 le conclusioni, affidate al sacerdote Antonello Giannotti, presidente dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Caserta. Il saluto finale del professore Menniti chiuderà una giornata che ambisce a trasformare la memoria in un motore di rigenerazione culturale e civile per l’intero territorio.

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