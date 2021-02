Caserta. Continuano ad arrivare alla nostra redazione segnalazioni dai residenti della zona Leuciana.

Sembra che da circa due ore in tutta quella zona manca l’energia elettrica.

Il disagio dei cittadini e’ aggravato anche dal fatto che tutti gli studenti residenti in zona , non riescono , per ovvi motivi , seguire le lezioni in didattica a distanza previsti per oggi .