San Marcellino (Caserta): ancora una tragedia sui binari

San Marcellino. Nella tarda mattinata di ieri, 01/12/2021, sui binari a San Marcellino, in provincia di Caserta, per ore è stata sospesa la circolazione del segmento ferroviario fra Aversa e Villa Literno, per il ritrovamento di un cadavere.

Si tratta probabilmente di una ragazza di 25 anni, il cui papà si era recato nella caserma dei carabinieri per denunciarne la scomparsa, ma i militari erano già sul posto dove, poco dopo le 11, è stato trovato il corpo della ragazza, e quindi il papà avrebbe riconosciuto la figlia dagli indumenti. Non è ancora noto se si tratti di un incidente o di un suicidio.

Probabilmente il fatto deve essere accaduto nella serata di martedì, 30/11/2021

Sarà l’autopsia, a stabilire l’ora esatta del decesso.