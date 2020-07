San Nicola. Finalmente i provvedimenti del sindaco Marotta in merito al processo per truffa che coinvolge la giunta.

La giunta comunale di San Nicola la Strada, guidata dal sindaco Vito Marotta, ha deciso finalmente di impegnarsi sulla delicata vicenda del processo per truffa per la pesata dei rifiuti che vede imputato l’imprenditore della Impresud Francesco Iavazzi ed il coinvolgimento della giunta.

La giunta di Marotta è corsa ai ripari approvando una delibera con la quale si dà mandato al primo cittadino di affidare un incarico legale per costituirsi nel processo.

Marotta conseguentemente ha incaricato un avvocato per l’espletamento delle attività professionali volte all’acquisizione di informazioni e documentazioni e per l’azione legale a difesa delle ragioni dell’ente, ivi compresa la costituzione di parte civile nel processo penale, se tempestiva, o l’attivazione di una autonoma azione contro il rischio di un ingente risarcimento danni.

La costituzione di parte civile è un passaggio obbligato per ottenere, ove fosse accertato dall’autorità giudiziaria l’illecito, il risarcimento del danno subito.

L’inchiesta nel 2015, fece il giro di tutti i quotidiani e i telegiornali anche nazionali, e riguardava la truffa ai danni principalmente dei comuni di Caserta, Maddaloni e San Nicola la Strada. La strategia di alterare le pesate dell’umido, apportó una maggiore spesa di soldi pubblici pagati dai cittadini e per questo secondo la Procura considerabile come una truffa.

L’amministrazione comunale aveva l’obbligo, quantomeno morale nei confronti dei cittadini, che rappresentano la parte lesa in questo processo, di costituirsi in tempi normali e non in extremis, difatti, qualora fosse accertata la truffa potrebbe costituirsi un’ipotesi di danno erariale, riconosciuta al Comune di San Nicola la Strada qualora vi fosse sentenza di condanna.

Per l’ennesima volta, il sindaco rende evidente con i suoi comportamenti una realtà completamente differente da quella raccontata dallo stesso sui social o nelle dichiarazioni pubbliche, ivi infatti, spesso si é attribuito meriti non suoi ed ha mentito o ingigantito i successi della sua amministrazione nascondendo, evidentemente, i molteplici fardelli.