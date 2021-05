San Nicola la Strada, amara sorpresa per i bambini, cancelli chiusi e tutti a casa

S. Nicola la Strada – Mattinata movimentata, stamane a San Nicola la Strada per gli alunni dell’ Istituto Comprensivo Einaudi, che all’ingresso si sono visti praticamente respingere da un’addetta la quale ha comunicato a tutti che la scuola di cui sopra necessitava di una sanificazione immediata durante la giornata odierna. I genitori, tra qualche malumore e qualche mugugno unitamente ai loro pargoli un po’spaesati, si sono visti costretti a portarseli dietro al lavoro (i più fortunati) o riaccompagnarli a casa e/o, da qualche parente (per chi ha la fortuna di avere ancora i nonni che per i genitori rappresentano oro, soprattutto coi bimbi piccoli che necessitano di essere seguiti sino a tre/quattro anni).

Il motivo della chiusura è facilmente intuibile, è stata riscontrata una positività all’interno del plesso scolastico, che era venuta a contatto con alcune persone e dunque la repentina quanto improvvisa scelta di chiudere tutto, scelta resa purtroppo necessaria al fine di evitare un focolaio all’interno dell’Istituto e la scuola elementare.

L’elementare di via Einaudi dunque osserverà sicuramente un giorno di chiusura per l’effettuazione della sanificazione odierna, sgomberate le aule e le segreterie scolastiche immediatamente per consentire le operazioni in tutto lo stabile