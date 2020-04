San Nicola la Strada – Da Lunedì 27 aprile 2020 le istanze per chiedere il contributo al fitto abitazione principale

SAN NICOLA LA STRADA – L’indirizzo di posta elettronica al quale si potrà inviare da Lunedì 27 aprile 2020 e fino alle ore 14:00 di martedì 5 maggio 2020 l’istanza per poter beneficiare del sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio/economica della Regione Campania, è il seguente:

[email protected]

Il contributo che la Regione Campania ha stanziato per il sostegno all’affitto delle abitazioni principali ammonta a 6.450.674 euro. L’avviso relativo al piano socio economico regionale e la domanda di partecipazione in formato word, sono scaricabili dal sito del Comune di San Nicola la Strada: www.comune.sannicolalastrada.ce.it .

“È un nuovo contributo che la Regione Campania” – dicono il Sindaco Vito Marotta e l’Assessore alle politiche Sociali Lucio Bernardo – “offre ai cittadini. I nostri uffici, come già si è verificato per i buoni spesa, sapranno fornire spiegazioni ed assistenza ai coloro che ne avranno bisogno”.

Il contributo è destinato ai nuclei familiari titolari di un contratto di locazione che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale per effetto delle misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.

L’ammontare del contributo da erogare è pari al 50% del canone mensile per tre mensilità, per un importo massimo del contributo complessivo pari a € 750,00, anche se al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, a seconda del numero delle domande pervenute, si potranno erogare percentuali diverse dal 100% del contributo spettante ai soggetti collocati nella graduatoria comunale.

La domanda per la concessione del contributo va presentata al Comune dove è situato l’immobile condotto in locazione mediante autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, del possesso di tutti i requisiti di accesso al contributo, compreso la diminuzione del volume d’affari per i titolari di reddito di impresa, arte o professione e/o la riduzione del reddito da lavoro dipendente/assimilato.

Sarà possibile inviare le domande anche per il tramite ed il supporto dei CAF e delle Organizzazioni Sindacali