San Nicola la Strada: immigrato spacciava droga alla rotonda

San Nicola la Strada – E’ stato preso ed arrestato alla rotonda di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, dai Carabinieri della sezione di Caserta, uno spacciatore di droga nel tardo pomeriggio di ieri.

L’uomo , un immigrato, di 24 anni, che a quanto pare non era neanche nuovo a questo tipo di attività, alla vista della volante delle forze dell’ordine avrebbe anche tentato la fuga cercando di scavalcare il cancello dell’area ex Pavesi, ma il suo tentativo di scappare non sarebbe andato a buon fine, in quanto è stato acciuffato e poi successivamente arrestato.

La rotonda di San Nicola la Strada, continua ad esser teatro di frequenti fenomeni di spaccio di droga.