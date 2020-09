San Nicola La Strada. Presentata la lista di Movimento Strada Nuova

Stasera nella sede del movimento sono stati ufficialmente presentato tutti i candidati della lista civica Movimento Strada Nuova a sostegno del sindaco uscente Vito Marotta. 8 donne e 8 uomini; alcune conferme, altre new entry. Una squadra entusiasta, appassionata e con tanta voglia di dare il proprio contributo di idee ed azioni concrete per la città.

La presentazione è stato un momento di condivisione e di festa. Presenti, oltre tutti i candidati, il presentatore della lista Giuseppe Stellato e il candidato sindaco Vito Marotta che ha tenuto un bel discorso, facendo un excursus sull’operato svolto, volano per i progetti futuri, ed ha incitato i candidati a fare del loro meglio per raggiungere risultati eccelsi.

Una campagna elettorale in maschera, anomala, dettata da tempi brevi e da distanze di sicurezza. Questo non spaventa, non preoccupa. Anzi. Aggiunge la giusta adrenalina necessaria nelle competizioni di ogni tipo, in quelle elettorali ancor di più.

Il sindaco, infine, ha voluto tranquillizzare sulle modalità di voto che saranno estremamente sicure nel rispetto delle norme anticovid.