TUTTE LE FOTO. Riapertura mercato settimanale a San Nicola la Strada: esame superato alla grande

SAN NICOLA LA STRADA – Nella mattinata di Lunedì, 18 maggio 2020, è ripartita la fiera settimanale denominata “La Bottega del Centurione” in Via Grotta a San Nicola la Strada. Ieri mattina, infatti, in sintonia con le disposizioni della Regione Campania, i cittadini sannicolesi hanno potuto riprendere a fare acquisti in uno dei luoghi più gettonati della città, almeno una volta alla settimana. Esame superato alla grande!

La consigliera comunale delegata al “Commercio ed alle Attività Produttive”, Eligia Santucci Di Micco, soddisfatta per l’esito della riapertura del mercato settimanale. Le bancarelle erano venti e l’afflusso dei cittadini è stato notevole. Indubbiamente, una certa apprensione per l’inizio della seconda fase della COVID-19, almeno da parte dei commercianti, ora si aspetta solo la ripresa anche dei rimanenti stand non alimentari.

I clienti erano tutti muniti di regolare mascherina e guanti e a quelli che ne erano sprovvisti gliene sono stati forniti da parte della locale Protezione Civile. L’accesso al mercato è stato consentito solo a coloro che, sottoposti alla certificazione della temperatura corporea tramite il cosiddetto “Termoscanner”, avevano una temperatura al di sotto dei 37,5°. Tutte le regole sono state rispettate e sono stati molti sannicolesi che hanno ringraziato per questa parvenza di ritorno alla normalità. Tra l’altro le età dei clienti erano molto varie, c’erano giovani e anziani ed è stato un successo per il senso civico mostrato dai cittadini che hanno rispettato le norme di sicurezza come distanza, guanti e mascherine, ma anche grazie alla presenza della Polizia Municipale e del Nucleo comunale di Protezione Civile di San Nicola la Strada che hanno controllato che tutti rispettassero le regole.

“Ho voluto rendermi conto personalmente dell’andamento della riapertura del mercato” – ha spiegato Eligia Santucci Di Micco delegata al Commercio ed alle Attività produttive – “e ho notato subito una buona affluenza. Quando ho visto che i comportamenti della stragrande maggioranza delle persone erano corretti e che, anche grazie alla presenza dei volontari della Protezione Civile e della Polizia Municipale all’interno del mercato, tutto si svolgeva in maniera ordinata, ho capito che la prova della riapertura poteva considerarsi superata. Ne sono davvero molto contenta perché penso sia importante mostrare come, con l’impegno di tutti, una ripresa in sicurezza sia possibile. Voglio esprimere il mio personale ringraziamento agli uomini del Comandante della Polizia Locale, Tenente Colonnello, Alberto NEGRO, ed agli uomini del Coordinatore della Protezione Civile, Ciro DE MAIO, per la grande professionalità che ha contraddistinto il lavoro svolto ieri”.