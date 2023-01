SAN NICOLA LA STRADA. DOPO LA PAUSA COVID RIPRENDE LA “MASCHERINA D’ ARGENTO SANNICOLESE”

San Nicola La Strada. Tutto pronto per la 47esima edizione della Mascherina d’ Argento Sannicolese . Kermesse di Carnevale organizzata da Enzo Di Nuzzo ed ideata dal compianto Pierino Fusco . La manifestazione riprende dopo due anni di pausa forzata dovuta al Covid e lo fa nel modo più’ spettacolare possibile. La serata , completamente gratuita sia per i partecipanti che per il pubblico, si terrà Domenica 19 Febbraio 2023 presso il teatro Plaudo di San Nicola La Strada.

Sul bellissimo palco di Via Grotta, introdotti dalle presentatrici Luisa e Maria Teresa Di Nuzzo sfileranno tanti bambini divisi in fascia di età e vestiti in abiti carnevaleschi e colorati. La serata sarà allietata dalla presenza di due scolaresche di San Nicola La Strada ,la scuola Mazzini e la De Filippo che arricchiranno la già preziosa serata che le esibizioni dei propri alunni .

L’ ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE è COMPLETAMENTE GRATUITA . Chiunque fosse interessato puo’ rivolgersi al 3480040482