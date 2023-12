San Prisco: grande partecipazione all’inaugurazione della mostra d’arte “Matres Matutae”

Quando l’attenzione e la cura verso il nostro patrimonio culturale si fa strada anche la sala consiliare di un piccolo Comune della nostra provincia come San Prisco diventa un avamposto esclusivo di valorizzazione delle risorse umane e artistiche del territorio. Si e’ svolto ieri il vernissage della mostra d’arte “Matres MATUTAE tra pop Art e avanguardia” organizzata dal Comune di San Prisco con l’associazione Opus Est APS nella Sala Consiliare del Comune. Molte le persone intervenute che hanno potuto ammirare le opere esposte degli artisti Attilio Del Giudice, Carmine Posillipo, Paolo Ventriglia, Lorenzo Riviello, Livio Marino Atellano, Antonello Tagliaferro, Daniela Colonna, Sabina Russo, Saverio Maietta, Marco Falco. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco, dott. Domenico D’Angelo, la serata ha preso avvio con un’introduzione, da parte della presidente dell’associazione Opus Est APS Caterina Monte, sul significato storico ed archeologico che gli ex voto della Matres MATUTAE ebbero per la cultura campana ed in particolar modo per quella dell’antica Capua. Si è posto soprattutto l’accento sulla rielaborazione del concetto della maternità, della cura e protezione della prole da parte degli artisti che hanno utilizzato linguaggi visivi innovativi ispirati alla Pop Art e alle Avanguardie degli anni ’60 e ’70 chi ispirarono in Terra di Lavoro gruppi di artisti raccolti attorno alla carismatica figura di Attilio Del Giudice, promotore tra gli altri della Junke Culture oltre ad essere filmaker, psicologo, intellettuale e scrittore di chiara. Le Matres Matutae del Museo Provinciale Campano di Capua, risalenti tra il VI e il I secolo a.C., sono state identificate come preziosi reperti offerti dai fedeli per invocare la fecondità. Nella loro stratificazione culturale, ci conducono fino alle radici delle primigenie società mediterranee e al culto millenario della Grande Madre. La mostra è visitabile fino a domenica dalle 17 alle 20,30; nell’occasione il finissage vedrà la presentazione del libro “Una legione per Traiano” di Ivan La Cioppa, vicepresidente dell’associazione, con l’esposizione di armi in dotazione degli antichi legionari, le illustrazioni di Saverio Maietta e le grafiche di Marco Falco del romanzo storico.