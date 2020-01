San Prisco – In arrivo i Re Magi al 1° Presepe Tifatino

SAN PRISCO (Carmine Eliseo) – Tanta folla venuta anche dalle città limitrofe ad attendere i Re Magi, che hanno portato nella mangiatoia in regalo a Gesù Bambino, Oro , Incenso e Mirra. Due cittadini di San Prisco, un giovane di 40 anni Pasqualino ed una persona di età media che insieme ad un giovane extracomunitario hanno portato i doni in una traversa di Via Pola, ove era adagiato il Salvatore dell’umanità.

Don Enzo Di Lillo ha voluto accompagnare i Re Magi presso la mangiatoia, addobbata in maniera perfetta dagli organizzatori del I° Presepe Tifatino, per la nascita di Gesù Bambino. Facevano bella mostra il Bue, l’Asinello, la Madonna e San Giuseppe con un Angelo con le ali aperte in segno di giubilo e di pace.

Il Comando Vigili Urbani della città di San Prisco hanno garantito il flusso dei visitatori che dalla Chiesa Madre attendeva che, a gruppi, entrassero nel Presepe Vivente di Via Pola. Un Grazie alla Protezione Civile locale guidata da Abbate Luigi e dai Rangers che hanno garantito ai presenti la incolumità fisica, invitando gli stessi a visitare, con calma, tutte le abitazioni messe a disposizione dai proprietari e dove in ogni posto vi erano: il calzolaio, la lavorazione della canapa, frutta e verdura, il ristorantino con gli assaggi con il famoso “CANTENIERE” gestito da Antonio e dai suoi collaboratori, i Sommi Sacerdoti, l’Arrotino con Roberto Pasquariello, il forno, il Vasaio, le donne intente alla lavorazione della lana, ed infine la Capanna con il Bambin Gesù.



Perfetta l’organizzazione con i figuranti, tutti appartenenti alla Chiesa Madre di San Prisco guidata da don Enzo Di Lillo e dai suoi collaboratori, Gaetano Trepiccione e il diacono. Un notevole contributo hanno dato componenti dell’Associazione “Storia Locale di San Prisco” con il Presidente Carlo Artiere e Pasquale Monaco.

Infine un plauso al primo cittadino Domenico D’ANGELO che ha voluto presenziare all’apertura del Presepe ringraziando tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita di questa prima edizione del Presepe Tifatino.