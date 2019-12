San Prisco. Natale a rilento , ad animarlo l’ associazione dei Carabinieri e le due Parrocchie del Territorio

Di Tacco Di Ghino

San Prisco- Un Natale a rilento quello organizzato dall’amministrazione comunale e l’assessorato ai Servizi Sociali . A quanto pare i soldi stanziati per le festività Natalizie non sarebbero stati sufficienti per organizzare un Natale secondo le aspettative dei cittadini.

Ora le speranze dei San Prischesi sono rivolte tutte verso la prossima festa dell’ Epifania.Da indiscrezioni abbiamo appreso che quest’ anno la Befana arriverà direttamente dalla vicina Santa Maria Capua Vetere. Sono molti i cittadini a pensare che per colmare il vuoto pecuniario, sarebbe bastato che il Sindaco e la Giunta tutta si tassassero del 20% .

Purtroppo quest’ anno anche l’Associazione “Storia Locale di San Prisco”, per mancanza di fondi, non è riuscita a programmare eventi.spettacolo a tema natalizio come nel 2018 , il problema è sempre lo stesso, quello delle Finanze.

Per fortuna a colmare il vuoto degli eventi natalizi ci ha pensato la locale sezione dei Carabinieri che con i suoi più stretti collaboratori ha istruito i ragazzi delle scuole elementari e medie sull’utilizzo dei botti di fine anno. Altra protagonista di queste festività natalizie e’ stata la Parrocchia S.S. Maria di Costantinopoli, guidata da don Giuseppe Cappabianca, che con due spettacoli teatrali ,presso l’oratorio “S. Giovanni Bosco” ha permesso ai cittadini di poter trascorrere qualche ora di allegria e spensieratezza.

Il capolavoro infine lo hanno eseguito i collaboratori di don Enzo Di Lillo della Parrocchia della Chiesa Madre, che da giorni lavorano al Presepe Vivente, la cui prima rappresentazione avrà luogo stasera giovedi’ il 26 Dicembre.