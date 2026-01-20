San Sebastiano celebrazioni per il patrono

Oggi, 20 gennaio, Caserta celebra San Sebastiano, co-patrono della città insieme a Sant’Anna. La giornata non è solo un momento di devozione, ma segna anche la storica posa della prima pietra della Reggia di Caserta nel 1752, in onore del compleanno di Carlo III di Borbone.

La messa solenne in Cattedrale, prevista per le 10.30 e presieduta dal Vescovo, rappresenta un’importante occasione di raccoglimento per la comunità. Con la partecipazione di numerosi fedeli, l’evento si configura come un vero e proprio rito collettivo, capace di unire la città attorno alle sue radici.

San Sebastiano, venerato anche come protettore della Polizia Municipale, è un simbolo di protezione e sicurezza per i casertani. La festa di oggi, quindi, non è solo un tributo a una figura religiosa, ma un’affermazione dell’identità locale, che si riflette in tradizioni e celebrazioni condivise.

In un’epoca in cui il senso di comunità è più importante che mai, il culto di San Sebastiano ci ricorda che le radici profonde possono ancora unire e ispirare, rafforzando il legame tra passato e presente.