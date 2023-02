San Valentino in Via San Carlo . Cuori , pizza , panini , e foto ricordo . Il tutto targato ” Comitato Antica Via San Carlo”

Caserta. Il comitato “ Antica Via San Carlo” di cui è Presidente Raffaele Porrino , nonostante i problemi ( sembrano di complicata soluzione) legati alla viabilità rilancia e organizza per oggi , festa di San Valentino , una bellissima serata a tema. Tutti gli innamorati che decideranno di farsi una passeggiata per ” L’ antica Strada “ infatti troveranno due graditissime sorprese. Un’ auto d’epoca addobbata a festa e una panchina bianca dove l potranno farsi fotografare gratuitamente e immortalare il momento .

L’iniziativa ,completamente autofinanziata dal Comitato, ha come intento quello di ravvivare Via San Carlo- zona ZTL che negli ultimi tempi ha dovuto subire , causa pericolo crollo di un palazzo , la chiusura al transito .

” Ci stiamo organizzando – ha dichiarato Raffaele Porrino – per riportare la strada agli antichi splendori , abbiamo addobbato a festa ogni angolo e abbiamo pensato di creare una location a tema per fare in modo che gli innamorati possano fra un panino , una pizza, un aperitivo scattarsi una foto ricordo . Vi aspettiamo in tanti – ha concluso- siamo felici di regalare alla gente momenti di relax e di spensieratezza targati ” Comitato Antica Via San Carlo”