SANITÀ. CERRETO (FdI): “DE LUCA MENTE SAPENDO DI MENTIRE

“Il Governatore De Luca ha scelto questa volta una sede diversa per continuare la falsa narrazione sul Governo Meloni. Sceglie non facebook ma il policlinico Federico II per denunciare il taglio dei fondi alla Sanità dall’attuale governo. De Luca mente sapendo di mentire per nascondere il suo più grande fallimento che è proprio in questo settore. Le sue bugie ormai sono sempre più evidenti, il Governo Meloni, nell’ultima legge di Bilancio, ha aumentato lo stanziamento per la sanità di oltre 7 miliardi di euro in più in 3 anni. Sarebbe il caso che De Luca evidenziasse questa realtà ponendosi in una posizione di discontinuità rispetto a quanto hanno fatto dai governi precedenti sostenuti dal PD e dal figlio ex vice capogruppo alla Camera. Ci farebbe invece piacere conoscere cosa ha fatto il Governatore De Luca per la Sanità in Campania, visto che negli ultimi 8 anni che sono esattamente gli anni in cui governa, la Campania vanta il primato di essere ultima in tutto. Invece di accusare chi sta lavorando per il bene di tutti gli italiani, riteniamo che sia giunto il momento in cui De Luca inizi a pensare cosa fare in futuro perchè lo stato comatoso in cui versa la Regione Campania è sotto gli occhi di tutti.” Lo ha dichiarato l’on. Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura.