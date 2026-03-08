Sanità, l’allarme dei medici

Il medico di medicina generale o di famiglia (MMG) finora era il professionista che voi avevate scelto per instaurare un reciproco rapporto di fiducia e sulla base di questo ottenere cura e consigli. Sia su banalità che su scelte fondamentali.

– Cosa è successo?

Dopo il Covid, che ha evidenziato tutti i limiti di un sistema sanitario centrato sugli ospedali e non sul territorio (perché è negli ospedali che i privati guadagnano davvero e sono i privati che in alcune Regioni indirizzano fin troppo le scelte dirigenziali e quelle politiche) anche a causa dell’inefficienza del piano di emergenza e della scelleratezza di fatto non punita di chi doveva intervenire per tempo e non l’ha fatto, l’Europa ha finanziato strutture che sulla carta dovrebbero ricucire la distanza territorio-ospedale fornendo servizi di in prossimità dei

cittadini: le Case di Comunità (CdC) e gli Ospedali di Comunità (OdC).

Queste si sarebbero dovute riempire di specialisti e di MMG, cosa ovviamente non accaduta perché i secondi avevano in essere un contratto nazionale che non ne prevedeva il loro impiego. Fino all’ultima versione sottoscritta dalle sigle sindacali. Da ora infatti l’impiego dei MMG nelle CdC è regolato dal contratto nazionale.