Sannazaro, Cerreto: Acquisizione Teatro è gesto concreto per tutela identità

COMUNICATO STAMPA

Lopa e Catapano: La possibilità di restituirlo alla cittadinanza è veramente ad un passo fondamentale per la tutela e valorizzazione culturale della città di Napoli

L’annuncio del Ministero della Cultura dell’avvio della procedura per l’acquisizione da parte dello Stato del Teatro Sannazaro di Napoli, distrutto dall’incendio del 17 febbraio scorso, è quanto di meglio si potesse sperare per il Teatro e per il territorio. Emerge la volontà politica e culturale di garantire la continuità delle attività teatrali e ad avviare il percorso di recupero di uno dei luoghi simbolo della tradizione culturale napoletana, campana e italiana. La decisione, annunciata ieri in Prefettura, è funzionale a preservare e tutelare un presidio storico dello spettacolo italiano e per assicurare che una realtà profondamente radicata nella vita culturale della città possa continuare a svolgere il proprio ruolo anche dopo i gravi danni subiti. L’obiettivo è accompagnare la rinascita del teatro e salvaguardare una tradizione artistica che da quasi due secoli appartiene alla storia di Napoli e della Campania. Per questo rivolgo un sentito ringraziamento al ministro Giuli e al Governo Meloni per l’attenzione dimostrata verso la Campania e per la tempestività con cui si è deciso di intervenire. Un gesto concreto che testimonia la volontà di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale del Paese e di sostenere la rinascita di uno dei luoghi più rappresentativi della scena teatrale napoletana. È quanto dichiara On. Marco CERRETO, capogruppo in Commissione Agricoltura.

La riapertura del teatro Sannazzaro rappresenta un momento fondamentale per la cultura e la socialità, segnando il ritorno degli spettacoli nella città partenopea. L’iniziativa del Governo Meloni permetterà finalmente di mettere mano ai lavori di recupero e successiva riapertura del Teatro. Il Sannazzaro rappresenta un fiore all’occhiello ed un punto di riferimento culturale per il nostro Comune ma anche per la nostra Regione. La possibilità di restituirlo alla cittadinanza è veramente ad un passo fondamentale per la tutela e valorizzazione culturale della città di Napoli. Così a margine dell’iniziativa, il Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo aps, Rosario LOPA e il Presidente di Federmoda Confcommercio Campania, Alfredo CATAPANO.