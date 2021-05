Sannio Alifano: sfiduciato Santagata. C’è un altra maggioranza

Questa mattina ben 12 componenti del Sannio Alifano hanno chiesto al Presidente Alfonso Santagata di convocare con urgenza l’assemblea del Consorzio per deliberare sul seguente ordine del Giorno:

Bilancio, Pov, presa d’atto dei delegati designati dalla Provincia di Caserta ed elezione del nuovo Presidente. Di fatto si tratta di una chiara sfiducia ad Alfonso Santagata che – per quanto voglia rimanere attaccato alla poltrona – non potrà evitare la conta in consiglio