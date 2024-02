SANREMO: L’ULTIMO FESTIVAL DI AMADEUS?

“Noooooo! Ma perché?” Stanno facendo un bordello indescrivibile su tutte le reti rai ed in

tutte le trasmissioni del mattino, ma sarà così anche nel pomeriggio tardo. La sera c’è

Sanremo….E’ una sofferenza senza fine e senza requie. E per fortuna che io non lo vedo, ma

tra anteprime, collegamenti dalle altre trasmissioni e dai tg rai, non se ne può già più!I trattori

degli agricoltori non sono arrivati, forse all’ultimo momento non sono arrivati? Hanno

cambiato idea? Si sono accorti che avrebbero fatto pubblicità solo allo spettacolo sanremese e

non alle loro giuste istanze? Può darsi….Del resto Amadeus ha tratto l’ispirazione dell’inviti

agli agricoltori, dal suo diploma di scuola secondaria superiore in scienze agrarie. Braccia

sottratte all’agricoltura, ma già si sapeva. E Fiorello, cosa ha frequentato ? Le commerciali? O

la scuola Radio Elettra di Torino, come Umberto Bossi? Oggi i due dominano la cultura? Ma

quale cultura? Quella degli ortaggi? Mi auguro che Sangiuliano o addirittura persino

Mattarella, del resto siciliano come i due( certo, un'altra cultura, un altro spessore, per

carità!)non li premino per qualcosa. Magari per la professione di antifascismo manifestato

intonando ‘Bella ciao’ con Mengoni. Voi direte che c’entra? Eh no! L’antifascismo , il

filocomunismo, il populismo di sinistra a beneficio dei ricchi sfondati, come loro, e non certo

a favore degli indigenti, c’entra sempre! Si vede proprio che è l’ultimo anno di Amadeus.

Dopo potranno assoldare anche Sangiuliano, o anche Sgarbi per condurre il festival. Adesso

invece, Amadeus esordisce con Ibraimovic. Io non so a chi può risultare simpatico quello

sbruffone esibizionista che non gioca una partita di calcio intera da tre o quattro anni , ma

compare a Sanremo con un cachet immagino notevole. Anche se adesso è un dirigente del

Milan. La volta scorsa col mio precedente articolo dove eravamo rimasti? Ah, alla pernacchia,

quella di Benedetto Casillo, ma anche la pernacchia come emblema del dileggio. La parola

viene da ‘vernacolo’ che indica tutto il parlare coi fonemi del dialetto, pernacchia compresa,

vernacolo, idiome dei ‘verna’ , gli schiavi , i poveri, che, però, invece che incassare

pernacchie, come sarebbe giusto e lecito per questi giullari, incassano soldi a palate. Tra

ospiti, conduttori, accompagnatori, orchestre e cantanti, nonché spot pubblicitare, fanno fuori

almeno due miliardi di euro. Poi ci si lagna perché il governo ha destinato due miliardi di

nuovi fondi alla costruzione del ponte sullo stretto. Il lavoro onesto, di lunga durata, utile,

foriero di sviluppo e di progresso per il popolo italiano, non si deve finanziare. I saltimbanchi

di Sanremo, sì! Ah, per carità! Sanremo è l’italia, lo specchio dell’italia , lo specchio dello

spreco e dell’inefficienza e irrazionalità della spesa. Una spesa ingentissima e del tutto

voluttuaria ed inutile. Speriamo che arrivino i contadini coi trattori, ma devono salire sul

palco coi loro mezzi e spaccare tutto. Non farebbero un euro di danno. Amadeus e Fiorello

hanno del tutto dimenticato le loro origini contadini, sono dei magnati, dei capitalisti, degli

sfruttatori e degli approfittatori del popolo e della sua ignoranza crassa. Altri quattro giorni

sono lunghi da passare e non certo davanti allo schermo, ma a mandare iatture a maledizione a

tutti i sanremesi d’accatto. Concludendo magari con una bella e sonora pernacchia:”

avvicinate il pollice e l’indice alla bocca e soffiate nell’incavo della mano…soffiate, soffiate ,

soffiate!!!”