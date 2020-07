Santa Lucia di Serino (AV)/Aumentano i contagi

Santa Lucia di Serino (Avellino)- Nuovo aumento di contagi in Irpinia, con un focolaio a Santa Lucia di Serino, sembra siano salite a 6 le persone risultare positive. Dopo il caso di un 69 enne ricoverato al Moscati, risultano contagiati anche i suoi familiari. Il sindaco Ottaviano Vistocco ha emanato una nota nella quale,però, non si fa riferimento ai numeri.

“Rispetto a ieri, in Irpinia si registra un nuovo aumento di contagi al #Covid19. Nella vicina Santa Lucia di Serino, comunità alla quale siamo vicini e che abbracciamo forte a cominciare dall’amico sindaco Ottaviano

Sembrava passato questo brutto virus, invece non è così. Ci sono delle regole da seguire, anche in questa nuova fase. E dobbiamo continuare ad impegnarci e perseverare nel rispettarle.Non dobbiamo smettere di vivere le nostre vite o le nostre relazioni umane, dobbiamo solo stare più attenti.Se tutti facciamo qualche sacrificio, osservando le indicazioni delle autorità sanitarie, ne usciremo definitivamente e ci ritroveremo insieme per riabbracciarci”, a scrivere sulla bacheca Facebook del sindaco Ottaviano Vistocco è Sebastiano Gaeta vicesindaco del comune di Aiello Del Sabato