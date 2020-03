Santa Maria a Vico. 3 contagi al momento

Sappiamo bene che non è una notizia dell’ultima ora, ma come è nostro stile, abbiamo preferito attendere ed avere certezza, senza pubblicare esclusive allarmistiche prive di fondamento.

La cittadina del casertano di circa 14.000 abitanti era stata colpita da un solo contagio fino alla scorsa settimana.

Lunedì si è diffusa la notizia di altre 2 persone che hanno contratto il Covid-19. Lo stesso Sindaco Pirozzi lo ha annunciato a mezzo video.

Si tratta di 2 uomini: un militare che si troverebbe in quarantena dalla fidanzata non a Santa Maria e Vico. Il secondo caso è un uomo di 51 anni che ha avuto la febbre per 10 giorni, ma da 2 giorni è senza febbre, quindi in via di netto miglioramento.

Obbligati a dare notizie di contagi, siamo sollevati di poter dire che i casi non sarebbero gravi. Aggiungiamo il nostro in bocca al lupo per una guarigione veloce!