Santa Maria C.V. Terrore e traffico in tilt sulla strada Nazionale Appia nel tratto in direzione Capua questa mattina 2 gennaio 2020. Un autobus privato in transito e’ stato all’improvviso avvolto dalle fiamme.

Causa del rogo, molto probabilmente, un guasto meccanico dell’autoveicolo che avrebbe provocato un principio di incendio.

A risolvere il tutto l’audacia dell’autista il quale, immediatamente, ha arrestato la marcia ed ha proceduto ad estinguere le fiamme con un estintore