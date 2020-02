A Santa Maria Capua Vetere con egida del CONI e dell’Ente U.S.acli si è disputata la prima edizione della gara podistica “Andreolana Run” registrando la partecipazione di oltre 500 atleti proveniente da tutta la provincia di Caserta e da più località della Campania. L’organizzazione sotto la guida del presidente Giovanni Andreozzi è stata dell’ASD “Andreolana Sport” già conosciuta sul territorio per aver organizzato con successo altri eventi sportivi coinvolgendo giovani ‎sammaritani di ogni età. Il percorso di gara con la sua lunghezza dei dieci chilometri ha portato i podisti tra le vie vecchie e nuove della Città. La vittoria della gara registra un tempo finale di 33’32” ad aggiudicarsela dopo una lotta finale in dirittura di arrivo il magrebino che veste i colori della società di atletica “Gladiatori Di Capua Antica” Mohamed Lamghali. Con pochissimo margine di distacco completano il podio Francesco Di Puoti e Mario Cacciapuoti. Con una gara tutta solitaria la corsa femminile mette al primo posto Annamaria Di Blasio (foto) della “Macasport” 40’55” il suo tempo completa il podio rosa Katiuscia Capua e Anna D’Antò. Per la speciale classifica riservata ai Team, si registra primo posto l’Atletica Marcianise. La manifestazione alla sua prima edizione ha registrato un promettente successo, a commentarla con armonia e note tecniche Anna Narciso. Classifica e Tempi a cura di CronometroGare.