Santa Maria Capua Vetere, il sindaco dispone la ripresa della didattica in presenza per il plesso “R. Perla” – Principe di Piemonte

Santa Maria Capua Vetere. Ritorneranno tra i banchi di scuola con qualche giorno di anticipo gli alunni del plesso “R. Perla” – Istituto Comprensivo Principe di Piemonte. Visto il parere sanitario favorevole espresso dall’ASL Caserta – UOPC di Santa Maria Capua Vetere; tenuto conto della nota in seguito alla quale il Dirigente Scolastico chiedeva la revoca del provvedimento di sospensione e la ripresa della didattica in presenza; con l’ordinanza sindacale n.187 del 3/12/2021 si dispone, a decorrere dal 6.12.2021, la ripresa della didattica per l’I.C. Principe di Piemonte – plesso di via Grandi “R. Perla” con l’esclusione delle sole classi oggetto di specifici provvedimenti sanitari per il contenimento dell’epidemia, dopo i 32 accertati casi di positività che tra elementari e medie vedono coinvolte 14 sezioni per le quali, le lezioni, proseguiranno in Dad.