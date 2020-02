Santa Maria Capua Vetere: negativo il test sulla donna sospettata di avere il Coronavirus

Santa Maria Capua Vetere– È NEGATIVO il tampone della signora ricoverata all’ospedale Melorio. Stamattina avevamo pubblicato un articolo per informare della chiusura del PS chiuso per un caso sospetto di Coronavirus, ma fortunatamente l’esito del tampone è stato negativo

le parole del sindaco

“Ho ricevuto in questo momento notizie dal Direttore Sanitario dell’Ospedale Melorio della negatività dell’esame del tampone sulla signora ricoverata in ospedale. Sono stati completati quindi tutti gli accertamenti presso l’ospedale Cotugno di Napoli, a breve la signora sarà trasferita al reparto ordinario e verrà riaperto il pronto soccorso dell’ospedale. E’ stata una giornata per noi tutti piena di ansia e di preoccupazione ma l’invito è quello di evitare allarmismi, evitare notizie infondate che destano nella città enorme preoccupazione. Resta la massima attenzione delle Istituzioni e continueremo a seguire minuto dopo minuto l’evolversi della situazione.Il Sindaco Antonio Mirra“

Per quanto riguarda L’agro aversano, pubblichiamo il lungo post del sindaco di Aversa, Alfonso Golia, attraverso il quale, oltre a fare il punto della situazione e fornire i contatti utili in caso di emergenza, avvisa la cittadinanza che per stasera è stato convocato il tavolo dei sindaci dell’agro Aversano per elaborare strategie comuni in vista delle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio del Consiglio dei Ministri.

“Siamo in costante contatto con la direzione dell’ospedale Moscati e con i vertici dell’Asl Caserta.Innanzitutto va detto che il Pronto soccorso è aperto e vanno ringraziati i sanitari in corsia. Nel Pronto soccorso della nostra città, oggi, è stata attivata la procedura prevista dal protocollo sanitario per un caso potenzialmente sospetto di Coronavirus.

Attualmente, si è in attesa dell’esito del tampone effettuato a una donna. È importante mantenere la calma, non farsi prendere dalla paura.Gli individui che dal 1 febbraio sono transitati ed hanno sostato nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

Ricordiamo che in presenza di dubbi e sintomi riconducibili al coronavirus occorre contattare telefonicamente il numero verde della Regione Campania 800 90 96 99 attivo dalle 8:00 alle 20:00 o il numero 1500 del Ministero della Salute.

Tali comunicazioni devono essere effettuate a tutela della salute pubblica in via precauzionale al fine di poter consentire alle autorità sanitarie locali di porre in essere tutte le misure previste dal protocollo del Ministero della Salute.

Stasera al comune di Aversa riuniremo il tavolo dei sindaci dell’Agro aversano per elaborare strategie comuni rispetto alle disposizioni che sono state emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri”