Santa Maria Capua Vetere. Niente allarmismi ma precauzione necessaria. Chiuso il Pronto Soccorso del Melorio

Ci scrive il figlio di una dipendente del Melorio che opera al Ps chiuso per un caso sospetto di Corona Virus, Raffaele Giacca. Riceviamo e pubblichiamo integralmente, sperando di fornire un utile servizio alla comunità senza alimentare panico, ma solo opportuna cautela.

Ciao, ti informo su alcune cose del pronto soccorso visto che mia madre lavora lì e sono in contatto con lei che era di turno ieri sera. premettere capisco la paura delle persone , ma se ci sono delle procedure dei numeri da chiamare e hanno ripetuto volte e volte anche tramite televisione che non bisogna recarsi direttamente ma chiamare da casa , perché si rischia di trasmetterlo anche ai collaboratori sanitari . I dipendenti fortunatamente hanno tutto il materiale per prevenire e per evitare altri contatti come mascherine guanti camici ecc… Il Cotugno sta facendo le analisi stamattina . mia madre che si è avvicinata per il prelievo è stata (come giusto che sia) costretta insieme ad un medico a rimanere lì in isolamento. le analisi usciranno verso le 14.00 – 15.00 perché sono state portate stamattina al Cotugno e ci vogliono un 6/8 ore; quindi gente che dice già esito negativo non so dove possa aver preso una notizia del genere , nel caso ti terrò aggiornato. Il primo campione con correttezza non era stato chiuso nel modo corretto.