Ieri sera in quel di Santa Maria Capua Vetere, c’è stato uno scontro frontale tra due auto. L’incidente è avvenuto pochi prima dell’entrata in autostrada. Per fortuna non ci sono feriti gravi, una donna è stata portata all’ ospedale di Caserta, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Ora i carabinieri di Santa Maria Capua Vetere stanno cercando di capire le dinamiche dell’incidente