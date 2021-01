Santa Maria Capua Vetere /Uomo sparito nel nulla

È sparito da quasi 24 ore un uomo originario di Marcianise, Stefano Bellini, si sarebbe allontanato da casa nella serata di ieri e da allora non si hanno sue notizie.

L’uomo avrebbe anche problemi di memoria, anche per questo sono ore di apprensione per la famiglia che non ha più sue notizie.

Da “Ciò che vedo in città di S. Maria Capua Vetere” è partita la prima segnalazione

Chiunque abbia notizie può contattare il numero indicato nella suddetta pagina ,per fornire tutte le indicazioni al fine di rintracciarlo.

Indossava una tuta dell’Adidas al momento dell’ultimo avvistamento