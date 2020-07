SANTA MARIA CAPUA VETERE – Vigili in bici elettriche: connubio tra esigenze di controllo territoriale e mobilità sostenibile

NOTIZIE IN EVIDENZA – A Santa Maria Capua Vetere vigili in bici elettriche: connubio tra le esigenze di controllo del territorio e mobilità sostenibile. In sella a due bici elettriche a pedalata assistita per monitorare ancora più meticolosamente specifiche aree della città ma anche per tutelare l’ambiente e il verde pubblico.

La Città di Santa Maria Capua Vetere è tra i primi comuni italiani a dotare, a costo zero per l’Ente, il corpo di Polizia Municipale di bici elettriche; assoluta novità per il territorio cittadino fortemente voluta dall’amministrazione Mirra con l’assessore al ramo Francesco Petrella e il consigliere delegato Domenico Pigrini.

Le bici sono state donate al Comune in virtù di una delle migliorie inserite nel bando di gara, redatto dall’amministrazione nel 2018, per l’affidamento del servizio di gestione e ritiro degli abiti usati.

Un perfetto connubio tra le esigenze di controllo del territorio e la mobilità sostenibile per una unione di obiettivi sempre perseguiti dall’amministrazione comunale e che consentirà agli agenti della Polizia Municipale di poter muoversi più agevolmente tra le strade del centro storico così come in villa comunale contribuendo anche a potenziare il rapporto diretto con la comunità cittadina.