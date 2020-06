Santa Maria a Vico. Ritrovato morto Giuseppe Piscitelli, il signore di 68 anno del quale dalla mattina di oggi 11 giugno 2020 non si avevano piu’ notizie.

Giuseppe era sparito dalla sua casa in Santa Maria a Vico. Il figlio Domenico aveva lanciato un appello per ritrovarlo.

Ma non e’ andata come tutti speravano. L’uomo e’ stato trovato morto in un terreno di via Rapari.

Adesso agli inquirenti il compito di stabilire cosa sia effettivamente successo.