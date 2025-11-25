Santangelo: confermarsi è sempre difficile, migliorarsi lo è di più. Un grazie speciale ai maddalonesi per il risultato storico raccolto

«Confermarsi è sempre difficile, migliorarsi lo è ancora di più: grazie a tutti gli elettori che mi hanno dato fiducia consentendomi di proseguire il mio impegno in consiglio regionale. Tanti amici sparsi su tutto il territorio provinciale hanno scelto di scrivere il mio nome sulla scheda elettorale dimostrando di aver apprezzato il mio impegno per il territorio. Abbiamo portato un contributo di idee e di consensi fresco ad un partito forte e strutturato come FDI con il quale vogliamo costruire un percorso di crescita nell’interesse della provincia di Caserta. Un grazie speciale alla comunità di Maddaloni che mi ha permesso di raggiungere un risultato storico: 5596 preferenze circa sono una cifra umana prima ancora che politica che certifica il legame indissolubile tra me e la mia gente che si è andato a consolidare negli anni. A tutti prometto l’impegno di sempre in questa nuova avventura cercando di far pesare il nostro territorio nelle stanze del consiglio regionale per favorire occupazione e sviluppo della nostra meravigliosa provincia». E’ questo il messaggio di ringraziamento a poche ore dalla chiusura dei seggi che Vincenzo Santangelo rivolge ai cittadini casertani dopo la conferma in consiglio regionale con Fratelli d’Italia.