Sant’Angelo D’Alife: COVID ZERO

Sant’Angelo d’Alife a COVID ZERO. L’Amministrazione Comunale del piccolo centro matesino comunica che tutti i tamponi effettuati sui cittadini di Sant’Angelo d’Alife , in un primo momento risultati positivi in seguito allo screening di massa con il test rapido e di conseguenza sottoposti a tampone, sono risultati, al momento, negativi al Coronavirus.

Il Sindaco Michele Caporaso aveva fortemente voluto la campagna screening alla quale hanno partecipato al fianco della Asl tutti i cittadini inseriti nelle categorie piu’ esposte al contagio, ovvero anziani, esercenti attivita’ commerciali, disabili e soggetti a rischio per altre patologie.

Va precisato che il test rapido, quello effettuato prelevando una goccia di sangue dal dito, attesta la produzione nell’organismo di immunoglobuline specifiche al Covid 19 in seguito al contatto con il virus, avvenuto in tempi passati, ma non la positività al coronavirus.

Per attestare la positività attuale è indispensabile il tampone : a questo tipo di esame i cittadini di Sant’Angelo sono risultati tutti negativi.