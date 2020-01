Sant’Angelo in Formis. Al Trail delle Contrade trionfano Amendola e Peluso

Sabato 11 a Sant’Angelo in Formis, comune in provincia di Caserta si è disputata la gara in salita fino a raggiungere il picco del Monte Tifata D+610 di km3,300 denominato “ Tifata Vertikal Race” L’appuntamento, valido come prima tappa del calendario “Circuito Trail delle Contrade” è stato organizzato dal Team Fiamme Argento. Hanno affrontato la prova oltre 150 partecipanti in un tracciato coreograficamente bello, ricavato tra i sentieri della storia del Monte Tifata ha messo a dura prova ogni singolo atleta, la gara si è svolta senza particolari problemi. La distanza è stata raggiunta dopo appena 26’14” da Carmine Amendola, l’atleta classe 84 tesserato per “Amalfi Coast Sport e More” vince la distanza per il terzo anno consecutivo. Secondo e terzo posto per Mario Capuani “Atl. Venafro e Adolfo Squitieri “Isaura Valle dell’Irno” con i rispettivi tempi di 26’51” e 27’30. La vittoria al femminile registra in 28° posizione dell’Ordine di arrivo Antonietta Peluso “Runners Vairano” con il tempo finale di 34’28”. Wania Barbara “Atl C.S.I. Campania” e Teresa Stellato “Atl. Marcianise” formano il podio rosa con i rispettivi tempi di 34’542” e 37’15”.