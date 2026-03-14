Santangelo incontra il commissario per le bonifiche: “Risanamento e prevenzione sono per noi punti fermi”

l presidente della commissione Anticamorra, Beni confiscati, bonifiche ambientali ed ecomafie Santangelo incontra il commissario per le bonifiche Vadalà: risanamento ambientale e prevenzione punto fermo del nostro lavoro

Prima uscita ufficiale del presidente della commissione regionale Anticamorra, Beni confiscati, bonifiche ambientali ed ecomafie Vincenzo Santangelo che, questa mattina, giovedì 12 marzo, si è recato a Roma per incontrare il commissario per le Bonifiche Generale Giuseppe Vadalà. «E’ stato un incontro costruttivo nel corso del quale mi sono confrontato con il commissario sulle emergenze delle Campania, con un occhio particolare, a quelle della provincia di Caserta – ha evidenziato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia – il commissario mi ha illustrato le attività della struttura operativa sul territorio favorendo i primi collegamenti ufficiali con la stessa in modo da poter svolgere un’azione sinergica tra commissariato e commissione. Il tema delle bonifiche ambientali sarà centrale nel nostro lavoro. Saremo al fianco del commissario per una mappatura dei siti inquinati e per potenziare le azioni preventive di controllo cercando di implementare anche con risorse regionali il numero delle telecamere nelle aree a rischio».