Santangelo: preseterò un emendamento per i finanziamenti al Villaggio de Ragazzi

Villaggio dei Ragazzi, Santangelo annuncia emendamento per chiedere il ripristino dei 2,2 mln e lancia un appello bipartisan per salvare la Fondazione

«Sto lavorando ad un emendamento alla legge di bilancio 2026/2028 che depositerò la prossima settimana per chiedere che nella manovra venga ripristinata la somma di 2,2 milioni di euro per la Fondazione Villaggio dei Ragazzi così come previsto dalla legge di bilancio 2024/2026 approvata dal consiglio regionale. La decurtazione di 1,2 milioni di euro voluta dal presidente Fico rappresenta il certificato di morte della Fondazione. Il solo milione di euro previsto per quest’anno è assolutamente insufficiente a garantire le attività del Villaggio che, quindi sarebbe costretto a chiudere i battenti. Rinnovo il mio appello a tutti quegli amministratori responsabili che nella precedente consiliatura mi hanno aiutato a tenere in vita la Fondazione a sostenere il mio emendamento e a convincere il presidente a rivedere la sua decisione. Chiedo a tutti gli eletti casertani di affiancarmi, a prescindere dalla collocazione politica, in questa battaglia per il territorio. Se chiudesse il Villaggio, infatti, a perdere sarebbe la nostra provincia». Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vincenzo Santangelo.