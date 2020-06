Sant’Antimo. Intreccio camorra e politica. Arrestati ex consiglieri comunali

Sant’Antimo. Vengono a galla i dettagli dell’inchiesta che ieri, 9 giugno 2020 , ha scoperto l’intreccio tra politica e camorra nella citta’ di Sant’Antimo..

Sono stati arrestati l’allora dirigente dell’ufficio tecnico, Claudio Valentino e gli ex consiglieri comunali Nello Cappuccio e Francesco Pio Di Lorenzo. Ai domiciliari invece Corrado Chiariello, ex candidato sindaco, e Ferdinando Pedata. Indagati invece l’ex presidente del consiglio Salvatore Castiglione, e le ex consigliere Rossella Cataneo e Annarita Borzacchiello. Tra gli indagati risulta anche l’ex sindaco Luigi Vergara. I reati contestati si sarebbero consumati durante la campagna elettorale delle amministrative del 2017.

Cinquanta euro per un voto al primo turno e venticinque euro per un voto al ballottaggio, era questo il listino prezzi durante le amministrative santantimesi. Secondo gli investigatori, la strategia dei Cesaro era quella di controllare attraverso il consiglio comunale l’operato dell’ufficio tecnico.Una storia che oggi, dopo lunghissime indagini dei carabinieri del Ros e il racconto riscontrato di tre collaboratori di giustizia, ha portato il giudice per le indagini preliminari di Napoli, Maria Luisa Miranda, a firmare 56 misure cautelari. A partire dal 2003, ma in particolare per le elezioni dal 2007 in poi, l’esponente berlusconiano – sul quale già pende una richiesta di arresto per corruzione – secondo la Dda di Napoli ha concordato con esponenti del clan Puca “la formazione di liste elettorali dei candidati alle cariche elettive“, un’azione portata avanti “finanziando in tutto o in parte… la compravendita dei voti“. Ed è nel racconto di un collaboratore di giustizia che vediamo, come in un film, il politico Cesaro consegnare 10mila euro per comprare a 50 euro alla volta la preferenza dei cittadini per candidati graditi

Un sistema collaudato, che contava sulla presenza di tantissimi collaboratori e uomini di fiducia sparsi ai quattro angoli della città. Un modus operandi che sarebbe stato replicato, secondo l’accusa della Procura, anche nel 2017 per sostenere la coalizione di centrodestra guidata da Corrado Chiariello.