Sant’Antimo: tragedia e caos per ritardi e cancellazione treni

Sant’antimo– Questa mattina, alle 5.00 circa, si è verificato un blocco dei treni lungo la tratta ferroviaria Roma-Napoli via Formia, con conseguenze anche sulle altre tratte della provincia di Caserta.

Rfi, alle ore 7.50, dopo due ore dal tragico avvenimento, ha reso noto che la circolazione ferroviaria è stata ripristinata parzialmente, considerando che i treni procedevano su un solo binario (a senso unico alternato, fra Aversa e Casoria)

Il ritardo accumulato, fino a quel momento, era di circa 60 minuti. La circolazione è ripresa, completamente, soltanto alle ore 9.30, circa 4 ore dopo il tragico incidente mortale.

I treni, in seguito, hanno raggiunto i 120 minuti di ritardo, 9 treni regionali sono stati cancellati, mentre 13 hanno subito una limitazione del percorso.

Il drammatico episodio ha procurato disagi ai diversi pendolari casertani che hanno subito cancellazioni e ritardi considerevoli. I treni interessati dai disagi sono stati:

R 19056/26211 Napoli Centrale (6:00) – Benevento (7:50)

R 26004 Napoli Centrale (6:42) – Villa Literno (7:25)

Treno cancellato:

IC 582 Salerno (5:28) – Roma Termini (8:34)

Treni parzialmente cancellati:

R 12351 Formia-Gaeta (5:05) – Napoli Centrale (6:23): limitato a Aversa (5:58)

R 12352 Napoli Centrale (5:31) – Formia-Gaeta (6:50): origine da Aversa (5:55)

R 12353 Formia-Gaeta (6:03) – Napoli Centrale (7:25): limitato a Aversa (6:57)

R 24304 Caserta (6:18) – Napoli Centrale (7:09): limitato a Aversa (6:38)

R 12364 Napoli Centrale (7:00) – Formia-Gaeta (8:12): origine da Aversa (7:17)

Treno instradato su percorso alternativo da Napoli Centrale a Villa Literno via Caserta, con maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti:

R 37324/78390/2382 Napoli Centrale (6:20) – Roma Termini (9:03).

La persona è stata travolta dal treno in corsa ed è morta sul colpo. Dai primi rilievi pare si tratti di un senzatetto, ma dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da chiarire. In ogni caso, non è escluso che possa trattarsi di un suicido. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia ferroviaria, i vigili urbani e il magistrato di turno.