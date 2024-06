Sant’Arpino Aniello Di Santillo Consigliere Federale Regionale dei Verdi ringrazia gli elettori:

Grazie a tutti, con il cuore a tutti quanti! 384 preferenze, 384 santarpinesi che ci hanno scelto, un risultato importante che attesta il grande lavoro che stiamo svolgendo nel nostro amato paese. Questo dato ha ancora più valore se si pensa alla percentuale dei votanti: circa l’8.79% dei santarpinesi ci ha scelto, ha scelto un’Italia Green, solidale e sempre più inclusiva. Questo risultato è anche di chi non credeva in noi e ha cercato di scoraggiarci. Noi continueremo a lottare per i nostri ideali, continueremo a fare sentire la nostra voce, continueremo a credere e vivere per il cambiamento. Chi lotta per i propri ideali e per portare avanti giustizia, legalità, bellezza, uguaglianza e certezze alla fine riesce a scalfire anche le barriere e i muri più duri. Grazie a chi crede in un domani diverso da parte di tutti noi!