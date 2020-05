Sant’Arpino/Vandalizzata la succursale del liceo Siani: la galleria fotografica

Sant’Arpino-Furto nella notte presso la succursale del liceo scientifico “G.Siani”

“Non posso far altro che manifestare sgomento e perplessità nei confronti di quest’atto vandalico. In un periodo già funestato dal Covid-19, prendere di mira una scuola significa colpire uno dei cuori pulsanti di una comunità. Lo sconforto è ancora più grande, perché sono stati rubati beni (di gran valore) di una struttura finalizzata alla formazione di ragazzi, che rappresentano il futuro e su cui poniamo ,come insegnanti e genitori, le nostre speranze. In questo momento così difficile per le famiglie, per gli insegnanti e per i nostri allievi, in un momento in cui tutti abbiano saputo reinventarci tra difficoltà e sacrifici, mi preme esprimere vicinanza alla Dirigente Rosaria Barone e a tutti i colleghi dei liceo scientifico Giancarlo Siani”. Questa la dichiarazione della prof.ssa Rachele Barbato, docente di matematica e fisica presso il liceo Siani, nonché assessore alla cultura presso il comune di Carinaro raggiunta telefonicamente.

A diffondere la notizia il sindaco della città atellana, Giuseppe Dell’Aversana, che ha dichiarato: “I soliti ignoti hanno divelto inferriate e porte blindate portando via tutti i computer e mettendo a soqquadro l’intero edificio. Farabutti senza scrupoli, hanno creato un danno enorme alla scuola, questi vandali hanno colpito al cuore ancora una volta la cultura e la speranza. Miserabili hanno aggredito l’istituzione scolastica che già soffre tanto per le ristrettezze causate del covid un’emergenza didattica senza precedenti”.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e i carabinieri e agli assessori comunali. È stata ovviamente avvertita la Dirigente scolastica

“Ho avvisato – ha continuato dell’Aversana – anche il presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, sempre disponibile nei confronti di questa nostra istituzione scolastica. Il danno, causato stanotte da un gruppo di delinquenti, è l’ennesima dimostrazione di come sia duro e complicato governare questo territorio dove alle croniche carenze sociali ed economiche bisogna aggiungere una delinquenza diffusa e senza scrupolo. Noi continueremo ad impegnarci ed a lavorare sodo per questo territorio e per la scuola di sicuro non ci lasceremo intimidire“

Galleria fotografica