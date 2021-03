Santillo , Iorio e Del Monaco: m5Stelle e’ per un Macrico verde e senza speculazioni

Caserta, 5 marzo. “Sulla riqualificazione dell’area ex Macrico abbiamo assicurato, nel corso degli ultimi anni, la nostra massima collaborazione nei confronti del comune di Caserta. La nostra posizione è chiara ed è stata sempre la stessa: vogliamo che l’area venga restituita alla collettività come un polmone verde, evitando in ogni modo speculazioni e obrobri edilizi. Rimane ferma la nostra disponibilità, come Movimento 5 Stelle, a dare forza e sostegno alle attività associative che da anni conducono battaglie per un Macrico più verde”. A dichiararlo, con una nota congiunta, sono i parlamentari del M5S Agostino Santillo, Antonio del Monaco e Marianna Iorio.