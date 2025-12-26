Santo Stefano di emozioni: la fiamma olimpica passa per Caserta

Caserta. Grande emozione, in questa mattinata di Santo Stefano, per il passaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026.

Circa quaranta tedofori, provenienti dal casertano ma anche dal Lazio, si sono scambiati la torcia in una staffetta che coinvolto le principali strade cittadine.

Tanti sportivi e curiosi sul percorso sono accorsi per salutare il passaggio della manifestazione.

La fiamma ha fatto il suo ingresso all’interno della Reggia di Caserta dal nuovo accesso di piazzetta Sant’Antonio, inaugurato per l’occasione, ed è uscita in piazza Carlo di Borbone.

Rammarico, invece, per l’ex pugile marcianisano 36enne, Vincenzo Mangiacapre, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra nel 2012, che è stato “scartato” come tedoforo, e sui social ha dato sfogo a tutti la sua delusione:

“Avrei portato quella Fiamma col cuore, con l’orgoglio e il rispetto che merita. Oggi resta solo la delusione di chi ha dato tanto e non viene riconosciuto”