“Saperi e sapori – Accostando libri e gusti”

Grazie alla collaborazione della Camera di Commercio, venerdì 26 novembre alle ore 19, nella Enoteca “Vigna Felix” dell’ente camerale (Via Cesare Battisti 48 a Caserta) continua la rassegna organizzata da Slow Food Caserta e Informazione Cultura e Spettacolo che affianca letture e assaggi enogastronomici.

Franco De Luca è alla terza opera: molti i protagonisti e molti i luoghi della narrazione, così sintetizzata nel risvolto di copertina.

“Un ragazzino enigmatico, introverso con doti speciali, un commissario stanco di vivere, un fotografo esuberante e una affascinante nobildonna, un muratore che affronta il boss del quartiere, un senatore generoso e preso d’amore per la moglie, un musicista tormentato dal successo di una sua canzoncina puerile. Sono solo alcune delle molte tessere che compongono un mosaico policromo e preciso. Un romanzo corale, dove ogni personaggio è leva di cambiamenti impensabili e decisivi nella vita degli altri. Con una narrazione ironica e avvincente, che tocca generi e toni diversi, le storie mostrano come alcune persone, attraversate da una misteriosa energia, possano diventare strumenti divini e mezzi della crescita di chi li circonda. Strumenti dunque, mezzi, cui va il merito di saper accogliere il delicato compito che viene loro affidato. Per giungere, infine, alla liberatoria consapevolezza che solo una parte di ciò che ci accade dipende dalla nostra volontà e che ridimensionata deve essere dunque la fierezza, così come circoscritta è la colpa”.

Accanto a una narrazione a più voci e in luoghi diversi i vini di due produttori da due terroir casertani diversi: Agricola San Teodoro di Galluccio e Cantine Rao di Caiazzo.

Il cartellone proseguirà venerdì 3 dicembre con “Anche domattina” di Carmela Gilda Tomei.

